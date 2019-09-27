IT-фахівців змусять платити більше податків.

Новий прем’єр під час зустрічі з представниками цієї галузі домовився про створення окремої групи ФОП та щорічне збільшення єдиного податку на 1% протягом 5 років, поки він не досягне 10% в 2025 році.

Столицею IT-галузі називають Львівщину. А от у нашому не вистачає таких фахівців.

«Вважаю, що ІТ-сфера повинна активно залучатися до розробки проєкту Стратегії регіонального розвитку нашої області. Місцеві підприємці, бізнес, влада мають зосередитись на основному спільному завданні – успішному розвитку нашої області. Тому слід визначити основні стратегічні галузі, які мають стати локомотивом успішності Тернопілля. Запрошуємо до співпраці ІТ-фахівців», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонс.

Представники ІТ-сектору краю наголошують на нестачі кваліфікованих кадрів та проблемі низького рівня співпраці з підприємствами області. Як позначиться нове оподаткування на їхній діяльності, питання залишається відкритим.

Софія Романська