Тернопільський дієтолог розповіла, як харчуватися взимку

18/01/2019 Розмір тексту:

Щоб вберегтися від активних вірусів, жителям краю радять подбати про збалансований раціон харчування. За словами дієтологів, наприкінці зими варто вживати більше овочів і фруктів, рекомендують надавати перевагу продукції місцевого виробництва.

Наприкінці зими імунітет людини слабшає, а відтак більшає ймовірність підхопити вірус. Активність останніх може теж зростати останнього місяця зими. Як повідомив інститут грипу, остання хвиля активності вірусів можлива саме наприкінці зими. Відтак українцям радять подбати про імунопрофілактику у вигляді вакцинації та правильного збалансованого харчування.

Дієтолог Ірина Островська радить додати до щоденного раціону наприкінці зими побільше яблук, сирих овочів, а також нежирного м’яса.

«Окрім того, що варто обирати правильні продукти для щоденного раціону, необхідно ще і їх правильно вживати. Важливо мати ситний сніданок. Найкраще на сніданок їсти кашу з овочевим салатом, можна доповнити сніданок ще білками. Рекомендуємо вдень не відмовлятися від перших страв, борщ або курячий бульйон не лише додасть енергії, а й принесе користь організму. Тим, хто слідкує за фігурою, можна розвантажити вечерю, але повністю відмовлятися від їжі увечері не варто», – каже пані Ірина.

Обираючи фрукти, дієтологи радять надавати перевагу тим, які вирощені в Україні. Заморська продукція часто приносить менше користі через хімічну обробку.

Софія Романська