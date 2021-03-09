Понад три тонни гуманітарної допомоги відправили ветерани-афганці з Тернопільщини на Східну Україну. Вони передали українським захисникам відремонтований двигун для військового автомобіля, продукти, засоби особистої гігієни та одяг.

Гуманітарну допомогу для українського війська збирали у Великогаївській та Заліщицькій об’єднаних територіальних громадах. Долучилися до благодійної справи ветерани-афганці. Як повідомив заступник голови Спілки ветеранів Афганістану Василь Когут, зібрані речі доставлять на Донеччину та Луганщину. “Ветерани-афганці Тернопільщини продовжують займатися нелегкою волонтерською роботою допомоги українському війську. Сьогодні волонтери відправили два буси, в одному з яких повністю капітально відремонтований двигун до військового автомобіля та продукти харчування, в іншому – продукти харчування, засоби особистої гігієни, фрукти, овочі, теплий одяг і шкарпетки, солодощі, сигарети та багато іншого, вкрай необхідного майна, що потребують наші військові на передовій. Щира подяка за надану допомогу жителям Великогаївської об’єднаної територіальної громади, Заліщицької ОТГ, ветеранам-афганцям Володимиру Мирончуку, Василю Бригідиру, Андрію Макоїду, Ігорю Присяжному, Василю Зелінському, Ігорю Липці та багатьом небайдужим людям, хто долучився до відправки допомоги українським воїнам. Повірте, що воїнам на передовій зараз не солодко, і кожний приїзд до них волонтерів – це велике свято, яке надає їм впевненості, що народ разом з ними і перемога неодмінно настане”.

А тим часом волонтери готуються до наступної поїздки на Східну Україну, яка запланована на День Добровольця. Це свято в Україні відзначають 14 березня. Відтак ветерани-афганці хочуть привезти українським захисникам подарунки.