Конкурс педагогічних працівників «Тернопіль. Освіта. Педагог. (ТОП)» триває в місті.

Проводять його серед працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти Тернопільської міської територіальної громади. Участь у ньому можна брати на добровільних засадах, незалежно від набутого фаху, віку та стажу роботи.

Конкурс проходить в три етапи. 26 квітня відбувся вже другий етап.

– В першому етапі освітяни писали есе, яке організатори перевіряли на наявність плагіату та на дотримання вимог Положення про конкурс, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Із 184 зареєстрованих учасників до наступного туру пройшли 59. Відкритим голосуванням членів журі було обрано 25 учасників. Вони й продемонстрували у компетентнісно-діяльнісному етапі творчість, комунікативність, вміння працювати в команді. Це – педагоги, які швидко реагують на виклики часу, чітко формулюють освітні проблеми та шляхи їх вирішення у сучасних умовах. Переможців чекаємо у третьому турі конкурсу.

Третій етап буде комунікативно-практичний. Він передбачає проведення інтерактивної дискусії членів журі з учасниками фіналу у форматі «Питання-відповідь». За його результатами визначать переможця, який отримає грошову винагороду Тернопільської міської ради у розмірі від 10 до 20 прожиткових мінімумів. Відповідно до Положення про конкурс, журі також може нагороджувати фіналістів конкурсу у розмірі від 1 до 10 прожиткових мінімумів.

Мета такого конкурсу – виявити і підтримати високопрофесійних педагогічних працівників, добре обізнаних в інноваціях та шляхах реалізації реформи Нової української школи, пошуку креативних лідерів НУШ, підвищення їх професійної майстерності та підняття престижності професії педагога.