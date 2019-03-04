Тернопільські училища чекає реорганізація

04/03/2019 Розмір тексту:

Третій рік у Тернополі не можуть вирішити проблему із діяльністю закладів професійної та професійно-технічної освіти.

Із 2016 року вони, відповідно до рішень Уряду, фінансуються із місцевих бюджетів. У Тернополі є шість училищ і на їх утримання потрібно більше сотні мільйонів на рік. При цьому, майно і земельні ділянки закладів не належать місту. До кінця 2018 року місто не мало правао проводити будь-які дії щодо реорганізації училищ, але було зобов’язане фінансувати їх. Вкотре до цієї проблеми повернулися після нещодавнього засідання виконавчого комітету міської ради під час розгляду проекту рішення «Про обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на 2019-2020 навчальний рік».

– Даний проект рішення погоджувався і обговорювався на відповідній комісії, яка створена два роки тому, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Обговорення обсягів регіонального замовлення проводимо вже кілька років поспіль, зважаючи на те, що ми фінансуємо заклади професійно-технічної освіти з міського бюджету. З кожним роком ми скорочували обсяги регіонального замовлення на 10%. В цьому році пропозиції області, яка подала свій проект рішення, ми зменшили на 312 осіб, а порівняно з тим, які у нас обсяги були у 2017/2018 навчальному році на 79 осіб.

Ольга Похиляк додала, що в міських училищах навчається 28% дітей з Тернополя і 72% – з області. Відповідно, область мала би фінансувати їх в межах 70 з лишнім мільйонів гривень. Міський голова з цього приводу висловився доволі категорично: якщо область не буде фінансувати училища, то й місто припинить це робити.

– 83 мільйони в рік місто витрачає на фінансування училищ, при тому всьому, що там навчається дітей з міста менше 30%, – зазначив Сергій Надал, міський голова. – Чому місто має тратити на це 80 мільйонів? У нас, що немає в місті проблем? Нам не треба ремонтувати садочки, дороги? Не бачу змісту затверджувати це рішення. Ми мусимо дотягнути той чемодан, який тягнемо до завершення цього навчального року, до травня, з першого вересня – крапка. Не набираємо. Не фінансуємо. Давайте пропозиції що робити, попереджайте людей про звільнення, про переведення, є звернення депутатів, прийняте на сесії до обласної ради про фінансування. Не буде фінансування ми ставимо крапку.

Заступник міського голови Леонід Бицюра зауважив, що влада у столиці не володіє інформацією про проблеми з професійною освітою в Україні.

– Минулого року, коли приїжджав віце-прем’єр Кириленко разом директором департаменту професійної освіти МОН Кучинським, то з’ясувалося, що вони абсолютно не володіють питанням, що є проблема із професійно-технічною освітою в Україні, – каже Леонід Бицюра. – Фантазують, розказують про «успіхи» децентралізації по фінансуванню. В той же час, майна закладів професійної освіти передавати нам ніхто не буде і повертати на обласне фінансування ПТУ також не будуть.

На завершення обговорення проблеми міський голова сказав, що чекає від начальника управління освіти і науки дорожньої карти по реорганізації закладів професійної освіти і скороченню видатків на них. Щодо проекту рішення, то його не прийняли, а відправили на доопрацювання.

Ольга Трач