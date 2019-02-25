Міська рада попросила в обласної 73 мільйони на училища

25/02/2019 Розмір тексту:

У шести закладах професійно-технічної освіти, які розташовані у Тернополі, навчається 3197 дітей. З них 744 дитини з Тернопільської міської територіальної громади та 2278 дітей з інших громад, а також районів Тернопільської області.

Ці навчальні заклади фінансуються з бюджету Тернопільської міської територіальної громади. Щоб в повному обсязі профінансувати навчання всіх учнів необхідно більше 102 мільйонів гривень на рік. А це суттєве навантаження на бюджет громади. Тому Тернопільська міська рада звернулася до голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука із проханням розглянути питання щодо фінансування навчання дітей з області за рахунок коштів обласного бюджету. Відповідне звернення депутати прийняли на нещодавній сесії.

Серед іншого у документі зазначено: «Вартість утримання одного учня у 2019 році на отримання послуг в закладах професійно-технічної освіти, які фінансуються з бюджету обласного складає 32 268,31 грн. Тому, для сприяння істотному покращенню ситуації із забезпеченням закладів професійно-технічної освіти належними фінансовими ресурсами, враховуючи, що станом на 01.01.2019 року у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Тернопільської міської територіальної громади навчається 71,2% дітей, які зареєстровані в населених пунктах Тернопільської області та не входять в Тернопільську міську Територіальну громаду просимо розглянути питання щодо фінансування навчання даних дітей за рахунок коштів обласного бюджету. Тернопільська міська рада просить виділити кошти закладам професійної (професійно-технічної) освіти у розмірі 73 507 210 грн. для забезпечення здобуття освіти учнями з громад та районів Тернопільської області за виключенням учнів з Тернопільської міської територіальної громади.».

Ольга Трач