Підприємці з Тернопільщини беруть участь у Всеукраїнській акції протесту через зміни у Податковому кодексі, які змушують їх використовувати касові апарати у торгівлі.

Долучилися до акції, яка триває другий день поспіль, близько двох сотень підприємців з нашої області.

«Сьогоднішня акція вийшла велелюдною і нагадала мені кращі часи боротьби проти тотального запровадження РРО у 2015-році, коли підприємці ще проводили їх спільно. Та й деякі «актори» залишились ті ж самі, як то Ніна Южаніна, яка тоді була головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, а тепер активно виступає проти фіскалізації. На відміну від вчорашньої, на цій акції я особисто не чув вимоги “Гетьманцев, геть!”, бо законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, таки мають бути розглянуті насамперед профільним комітетом. Але якщо ігнорування вимог буде продовжуватись, то скоріше за все й тут риторика зміниться», – каже учасник протестної акції Олександр Пліва.

Додамо, відповідно до змін у Податковому кодексі, підприємці 2 – 4 категорій мають використовувати касові апарати. Зокрема, стосується це продавців на ринках, а також інших представників торгівлі чи надання послуг. Протестувальники вимагали не впроваджувати цих змін. Відтак, під час акції депутати пообіцяли детально розглянути питання на засіданні профільного комітету.

Софія Романська