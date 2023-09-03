“Вихідні: час для добрих справ”, – зазначають у патрульній поліції.

Вчора, патрулюючи на вулиці Микулинецькій, інспектори роти тактико-оперативного реагування Олег Осяк та Володимир Смітюх помітили одразу дві автівки, які вийшли з ладу. Охоронці порядку вирішили допомогти одразу всім, хто того потребує. Мікроавтобус Mercedes допомогли водієві прибрати з проїжджої частини та зорієнтували чоловіка до найближчої станції обслуговування.

З наступною автівкою виявилося складніше: вантажівка DAF також вийшла з ладу, а оскільки водій не місцевий, він не знав, де придбати потрібну деталь, щоб відремонтувати транспортний засіб. Інспектори допомогли йому знайти потрібний магазин, придбати необхідні деталі та відремонтувати транспортний засіб.

Громадянин щиро подякував патрульним за допомогу, адже зміг самостійно продовжити рух далі.

“Ми поряд та готові допомогти”, – наголошують у патрульній поліції.