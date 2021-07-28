Тернопільські нацгвардійці взяли участь у чемпіонаті з багатоборства. Змагання об’єднали військовослужбовців з різних регіонів України. Втім, кубки поїхали у Дніпро, Гостомель та Нетішин.

Змагання відбувались протягом 4-х днів на Львівщині. Тут нацгвардійці стріляли, долали смугу перешкод, бігли на дистанції 100 та 3000 метрів, метали гранату, підтягувались та змагались у плаванні.

«Нам сприяла не тільки прекрасна погода, яка дала змогу спортсменам змагатись у комфортних, нежарких, умовах. Нас дуже підтримала і Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Усі спортсмени гідно показали себе і боротьба була дійсно запеклою. 3 секунди у забігу на дистанції 3000 метрів не вистачило команді Південного ОТО аби саме вони стали переможцями у своїй групі», – зазначив начальник відділу фізичної підготовки департаменту професійної підготовки Національної гвардії України, полковник Андрій Мелешко.

Команда 4-тої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука із Гостомелю вже втретє стала переможцем у групі з частин прямого підпорядкування. Тішитись кубками переможці будуть лише рік. Наступного року їм доведеться знову випробовувати свої сили.