Чотири медалі вибороли тернопільські лижники на Всеукраїнських змаганнях. Серед них — дві срібних і дві бронзових нагороди.

Змагання проходили на Львівщині. Тернопільську область представляли вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Як розповів координатор змагань Іван Ковальчук, наші земляки показали добрі результати.

“Виступаючи на Всеукраїнських змаганнях з лижних гонок серед юнаків та дівчат, що відбулись на НСБ «Тисовець» Львівської області, тернопільським спортсменам вдалося здобути чотири нагороди, з яких дві срібних і дві бронзових. Так, Качурай Олексій зайняв третє місце в гонці класичним стилем на 5 км. серед юнаків вікової групи 2004-2005 р.н., Тесельський Назарій виборов бронзову медаль у гонці класичним стилем на 5 км. серед юнаків вікової групи 2006-2007 р.н. та срібну – в гонці вільним стилем на 5 км. Ще одне «срібло» завоювала Діана Дуда у гонці вільним стилем на 3 км серед дівчат вікової групи 2004-2005 р.н.

Також у гонці вільним стилем на 3 км. серед дівчат вікової групи 2006-2007 р.н. Елеонора Русин була шостою”.

Переможцям змагань вручили медалі та нагороди. Попереду у них — змагання міжнародного рівня.