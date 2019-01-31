Тернопільські господині готують чергову порцію смакоти для воїнів

31/01/2019 Розмір тексту:

Тернопільські господині знову взялися за ліплення вареників. Цими днями вони готували вареники з картоплею та капустою. Страву у готовому вигляді волонтери доставлять до зони бойових дій.

Як розповіла волонтерка Анна Руда, тернопільські господині збираються переважно двічі на тиждень. За декілька годин роботи готують більше десяти відер вареників. Страву заливають смальцем і в готовому вигляді відправляють на Східну Україну. Відтак воїнам залишається тільки розігріти вареники.

«Ми так працюємо вже від 2014-го року. Вареники відправляємо регулярно. Так само регулярно збираємося у «Бункері С». Вдячні всім, хто нам допомагає, а також жертвує продукти. Запрошуємо наших тернопільських господинь, бо інколи бракує робочих рук».

Нагадаємо, збираються тернопільські господині у приміщенні громадської організації «Бункер С» за адресою вул. Старий Ринок 1А.

Софія Романська