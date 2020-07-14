Тернопільські артилеристи змагалися з армспорту. До турніру долучилося понад 50 військовослужбовців, які мірялися силами у восьми вагових категоріях.

Спортивні змагання для військовослужбовців у Тернополі організовують регулярно, – каже прес-офіцер артилеристів Юрій Кульпа. Адже завдяки турнірам вони покращують свою фізичну форму.

“Посеред інтенсивної підготовки військовослужбовців є також місце для спортивних заходів. Армійці влаштували турнір з армспорту. Понад 50 військовослужбовців змагалися за першість у 8-ти вагових категоріях. Боротьба була запеклою, виснажливою, кожен старався здолати суперника, учасники демонстрували силу духу та міцність рук. Уболівальники, серед яких значна частина – жінки підтримували учасників, переважно зі свого підрозділу”.

По завершенню змагань учасників привітав командир військової частини, полковник Сергій Баранов. Переможці турніру отримали нагороди.

Софія Романська