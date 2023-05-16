Тернопільська команда здобула “золото” на Чемпіонаті України з волейболу

З 8 по 14 травня у місті Хирів Львівської області проходив Чемпіонат України «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків 2006 р. н. Тернопіль на спортивних змаганнях представляла команда «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1».

Всього 14 команд долучилися до цієї спортивної події. Тернопільські спортсмени КДЮСШ №1 відділення волейболу здобули п’ять перемог над командами: КДЮСШ №1 м. Черкаси, ДЮСШ м. Новомосковськ Дніпропетровська обл, ДЮСШ Семенівка Чернігівська обл, КСЛ м. Київ, КЗ ДОСФКСП ім. С. Бубки м. Бахмут Донецької обл. Тож за результатами змагань тернополяни вибороли «золото».

Чемпіонами України стали: Костянтин Арістов, Владислав Безкоровайний, Назар Біломар, Олександр Борисов, Михайло Бойко, Іван Власенко, Денис Вовк, Андрій Горбатюк, Ігор Дмитрів, Артем Рязанов, Михайло Легчилін, Даниїл Мельничук, Олег Яремчук, Максим Свиридов.

У номінаціях «Кращий гравець турніру» переможцем визнано Максима Свиридова, а «Кращий пасуючий» – Олександр Борисов.

Завдяки цій перемозі спортсмени виконали норматив кандидатів у майстри спорту України.

Готували команду тренери-викладачі відділення волейболу «КДЮСШ №1» – Назарій Семотюк та Михайло Туркула.

Вітаємо спортсменів та тренерів з високим досягненням. Бажаємо надалі розвитку, успіхів і нових перемог.