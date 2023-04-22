В останню путь сьогодні, 22 квітня, проведуть 31-річного тернополянина Валерія Валерійовича Дорохова.

Прощання з Героєм відбудеться об 11 годині в Домі печалі, що на вулиці Микулинецькій у Тернополі, повідомляють Тернополяни.

Він був командиром взводу роти охорони міського військкомату, а став командиром бойового єгерського взводу. Випускник юридичного факультету Тернопільського Західноукраїнського університету. Був старостою, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті факультету та університету.

Тернополянин загинув на Донеччині, захищаючи Україну від ворога. Вічна пам’ять Герою…