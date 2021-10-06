Понад 5,5 мільйонів гривень отримав Тернопіль із державного бюджету на оновлення харчоблоків у школах та створення навчально-практичного центру в одному з училищ міста. Відповідні зміни до бюджету громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 6 жовтня.

– Зміни викликані одержанням субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту «Спроможна школа для кращих результатів» у сумі 3 мільйони 608,1 тисячі та на створення навчально-практичного центру сучасної профтехосвіти у сумі 2 мільйони 28,1 тисячі гривень, – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління.

І проект «Спроможна школа», і відкриття навчально-практичних центрів проходять на умовах співфінансування. Тож, з міського бюджету на це також виділяли певні суми.

Щодо проекту «Спроможна школа для кращих результатів», то в ньому беруть участь 14 закладів з Тернополя. Це школи №4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, навчально-виховний комплекс «Школа- колегіум Патріарха Йосифа Сліпого», Тернопільська класична гімназія. Школа №17 отримає кошти для реалізації двох проектів. У більшості випадків проекти стосуються створення сучасних їдалень.

А навчально-практичний центр з професій «Кондитер, пекар, тістороб, машиніст тістообробних машин» створять у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі.