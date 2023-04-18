Тернопіль на полотні та в архітектурі: у бібліотеці відкрили виставку про рідне місто. ФОТО

Виставка-інсталяція «Твоє місто» діє у тернопільській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». Присвячена вона першій писемній згадці про Тернопіль, яку відзначають 15 квітня.

– До виставки входять декілька експозицій, – розповіла Оксана Лехіцька, виконуюча обов’язки директора Тернопільської міської Центральної бібліотечної системи. – Це вишиті картини «Місто на полотні» відомої тернопільської майстрині Ірини Кошелінської. Вона вже більше 10 років відшиває старі світлини Тернополя на полотні. Незважаючи на те, що фотографії чорно-білі на вишиття необхідно понад 20 відтінків ниток. Це рідкісна та дуже кропітка робота. Тернополянин Володимир Кріса надав нам для виставки паперові макети знищених та вцілілих пам’яток архітектури: «Парафіяльний костел» (1904-1908), Домініканський костел (1749-1779), Велика синагога (1662-1668), а філателіст Василь Дідух – конверти. Доповнюють нашу виставку пленерні роботи учнів художньої школи імені Михайла Бойчука «Тернопіль крізь призму сучасності».

Виставка-інсталяція «Твоє місто» діятиме в бібліотеці до кінця квітня. Організатори запрошують усіх бажаючих до перегляду.

Фото зі сторінки бібліотеки у фейсбуці