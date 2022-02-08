Тепер раніше: коли можна іти між люди після ковіду

Через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Основна умова — відсутність симптомів хвороби. Відтепер робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково.

Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, то це також є підставою для завершення самоізоляції.

“Штам Омікрон досить контагіозний. Однак з іншого боку він легше протікає, ніж британський тип і Дельта. Але кількість хворих швидко зростає. На сьогоднішній день обласний центр контролю та профілактики хвороб вже кілька разів відправляв зразки аналізів на підтвердження Омікрону. Результати дають підстави стверджувати, що зараз в області домінує саме цей штам. Ми стараємося взяти матеріал по області, щоб охопити різні верстви населення та різні території”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Додамо, раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19. Рішення про скорочення терміну самоізоляції прийняли через легший і швидший перебіг після зараження штамом Омікрон.