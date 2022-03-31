Тепер на одне більше: за які порушення чоловікам у Тернополі вручають повістки до військкомату

На засіданні Ради оборони Тернопільщини збільшили перелік порушень через які чоловіки можуть отримати повістку з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ. Так, раніше повістку вручали за неналежне поводження на блок-посту, грубе порушення правил дорожнього руху і продаж валюти. Тепер до цього ще додали порушення комендантської години.

– На засіданні штабу було прийняте додаткове рішення про те, що порушники комендантської години усі будуть йти додому через військкомат і медичну комісію, – повідомив на брифінгу Ради оборони Тернопільщини Олександр Богомол, начальник ГНПУ у Тернопільській області. – На жаль, ми не до всіх можемо достукатися. Є ті, хто порушує комендантську годину. Думаю тепер дівчата і жінки вночі будуть вдома, а всі хлопці будуть через військкомат фіксуватися і допомагати захищати Батьківщину. Дуже важливо у нічний час обмежити кількість людей, щоб не було провокацій і терористичних актів або інших подій, які б могли спричини шкоду життю і здоров’ю жителям області.

Під час комендантської години на вулиці можуть перебувати тільки працівники, які забезпечують життєдіяльність міста.

Олександр Богомол також повідомив, що 31 березня затримали жінку і двох чоловіків за незаконний обмін валюти. Валюта у них була вилучена. Відповідні матеріали передадуть для розгляду суду. Чоловіків відправили у військкомат.

Нагадаємо, на період воєнного стану на території області встановлено комендантську годину, яка триває із 20.00 до 6.00.