Тарифи на гарячу воду для населення до серпня залишаться незмінними. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 29 червня.

Тридцять першого травня 2022 року закінчився термін дії Меморандуму, відповідно до якого вартість теплопостачання для населення була встановлена на 20% нижчою від економічного обгрунтованого тарифу. На червень і липень 2022 року Уряд продовжив дію державного регулювання цін на природній газ, який використовується для виробництва теплової енергії в таких же розмірах, які були в минулому опалювальному періоді. Тому на ці два місяці тариф за гарячу воду залишатиметься без змін.

– В іншому випадку ми змушені були б по завершенню Меморандуму виконати дію минулого рішення виконкому від 1 грудня 2021 року, і збільшити тарифи для населення в середньому на 20-21% на теплову енергію та гарячу воду, починаючи з першого червня, – сказав Андрій Чумак директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». – Поки що на червень і липень ми можемо зберегти тарифи без змін у зв’язку з тим, що Уряд далі регулює ціну на природній газ, яка використовується для виробництва теплової енергії для населення.

Уряд також прийняв постанову, відповідно до якої на червень і липень встановлена нова вартість природного газу для виробництва теплової енергії для бюджетних установ. Вона знизилась приблизно вдвічі.

– Як підприємство теплопостачання пропонуємо провести коригування тарифу на 2 місяці згідно законодавства для виробництво теплової енергії та гарячої води для бюджетних установ, – каже Андрій Чумак. – Він приблизно буде знижений на 32%.

У зв’язку з цим міський голова Сергій Надал дав протокольне доручення всім головним розпорядникам коштів надати інформацію про суми економії та про перерозподіл коштів, які раніше були виділені на теплопостачання, до серпня.