Персональну виставку робіт художниці з Кременця Тетяни Балбус відкрили у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Називається вона «Симфонія барв» і розміщена на другому поверсі бібліотеки у секторі мистецтв.

В експозиції представлені сорок творів із різних серій. За основу для своїх робіт художниця бере різні види народної творчості: вишивку, витинанку, декоративний розпис, аплікацію, писанкарство тощо. Більшість із представлених робіт виконанні гуашшю.

– На виставці представила роботи різних років, – каже Тетяна Балбус. – Є тут картини із серій «Писанкове мереживо», «Віночки», «Українські берегині», «Пори року», «Барвиста співоча Україна», «Східний календар на український лад». У серії «Українські берегині» малювала ляльки-мотанки і через них передала декоративні українські розписи: яворівський, петриківський, косівський. Роботи із серії «Писанкове мереживо» створені на основі різних елементів, які використовують під час розпису писанок. Народне мистецтво – це невичерпне джерело. З нього можна черпати і черпати. Звичайно не копіювати, а брати за основу мотиви, кольори, окремі елементи і створювати свої роботи.

Тетяну Балбус з дитинства оточували творчі люди. Бабуся вишивала і в’язала. Батько Анатолій Шандрук працював у Тернополі в Палаці піонерів, а потім – Центрі дитячої творчості. Його брат Валентин Шандрук – професійний художник. Сама Тетяна малювала з дитинства. Була однією з перших учениць Тернопільської художньої школи. Потім закінчила художньо-промисловий технікум у столиці. За направленням потрапила у Бердянськ Запорізької області. Там працювала художником-оформлювачем у центральному універмазі. Та вирішила продовжити навчання і вступила у Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва за напрямом художнє ткацтво. Зараз працює викладачем мистецьких дисциплін у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка та по сумісництву у Кременецькій художній школі. Також керує жіночим мистецьким гуртом у Кременці «Палітра», заслужений майстер народної творчості України.

Тетяна Балбус любить експериментувати і завжди у творчому пошуку. Вона працює у різних техніках.

– Я творчий експериментатор, – каже художниця. – Працювала і працюю у різних напрямках: колаж, аплікація, батик, ткацтво, декоративний живопис, розпис, графіка, змішані техніки, текстильні писанки. Малюю аквареллю, олійними фарбами, гуашшю. Зараз переходжу на нові матеріали: малюю на полотні акриловими фарбами для тканини. Словом, завжди у творчому пошуку.

Відвідати виставку Тетяни Балбус у бібліотеці можна до середини листопада. Вхід – вільний.

Фото зі сторінки бібліотеки у фейсбуці