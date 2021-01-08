Небезпечні стихійні і метеорологічні явища спостерігатимуться на Тернопільщині 8 січня, – попереджають в обласному гідрометеоцентрі. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятимуть пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть сприяти небезпечним ситуаціям на автошляхах, – попереджують у ДСНС області. Відтак жителів краю просять без необхідності у дорогу не вирушати.

“Потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму; не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі; в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами. Бути обережними потрібно і пішоходам: ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву; не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу; при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах”.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, складні погодні умови зберігатимуться в області до кінця тижня. А в другій декаді січня прийде похолодання.