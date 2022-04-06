5 квітня у 70-річному віці помер багаторічний керівник “Тернопільміськгазу” Володимир Бобрівець.

“Колектив компанії «Газпостач», друзі та колеги висловлюють щирі співчуття Бобрівцю Віталію Володимировичу з приводу смерті його батька, голови правління ПрАТ «Тернопільміськгаз» Бобрівця Володимира Леонідовича, який 5 квітня у віці 70 років раптово пішов з життя. Його внесок у розвиток газової галузі України важко переоцінити, адже фактично усе своє життя він працював в газовому господарстві, очолював колектив ПрАТ “Тернопільміськгаз”.

Світла пам’ять про пана Володимира назавжди залишиться у серцях рідних, колег і всіх, хто його знав, любив та шанував.

Співчуваємо родині та близьким покійного, молимося та сумуємо разом з вами, поділяємо ваше горе, підтримуємо вас у годину скорботи. Вічна пам’ять…

Панахида відбудеться сьогодні, 06.04.2022, о 19.00 годині c. Дичків Тернопільського району

Чин похорону – 7 квітня о 14.30 годині в c. Дичків Тернопільського району”, – повідомили у газопостачальній компанії.