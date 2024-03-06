У Тернополі до 7 років позбавлення волі засуджено поліцейську за привласнення наркотичних засобів – речових доказів у справах. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним районним судом визнано винною у заволодінні наркотичними засобами та психотропними речовинами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, поліцейську з обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики одного з територіальних підрозділів ГУНП в Тернопільській області (ч. 2, 3 ст. 308 КК України). Їй призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 3 роки.

Прокурор довів у суді, що поліцейська, впродовж грудня 2020 – березня 2021 року, будучи відповідальною за прийняття та зберігання речових доказів у територіальному підрозділі поліції, пошкодила пакети із канабісом та особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP, що зберігалися як докази у кримінальних справах й використала їх вміст на власний розсуд.

Вирок ще не набрав законної сили.