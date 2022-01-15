Вітер позривав дахи з будинків та повалив дерева.

Станом на 7 годину ранку 15 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 1 тис. 418 населених пунктів у 16 областях (Львівська – 226, Київська – 201, Чернігівська – 184, Хмельницька – 166, Житомирська – 163, Сумська – 160, Полтавська – 73, Тернопільська – 53, Черкаська – 40, Чернівецька – 34, Донецька – 28, Рівненська – 26, Дніпропетровська – 22, Вінницька – 20, Луганська – 11 та Кіровоградська – 11).

Про це повідомили в ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у Святошинському районі Києва по вул. Верховинна, 34 дерево впало на автомобіль, в якому перебувало подружжя. Чоловік загинув, дружину госпіталізовано, її стан тяжкий. Всього по місту сталось падіння 6 дерев та 2 електроопор, внаслідок чого пошкоджено 11 автомобілів, торговельний кіоск та 2 біл-борди.

У Бучі внаслідок поривів шквального вітру сталося зміщення будівельного крана на недобудований дев’ятиповерховий житловий будинок.

У м. Бровари внаслідок поривів вітру пошкоджено дах адмінбудівлі на площі близько 600 кв.м. У с. Княжичі Броварського району пошкоджено дах ЗОШ на площі близько 500 кв.м. У смт Калинівка Броварського району пошкоджено дах будинку культури на площі близько 250 кв.м. Жертв та постраждалих внаслідок подій немає.

У смт Степань Сарненського району Рівненської області внаслідок шквального вітру пошкоджено металевий димохід котельні (висота 32 м, діаметр 90 см), внаслідок чого без теплопостачання залишились ЗОШ, районна лікарня (перебуває13 осіб) та геріатричний центр (перебуває 25 осіб). Жертв та постраждалих немає. Лікарня та геріатричний центр забезпечені електричними обігрівачами. Запуск котельні заплановано на 15 січня.

У смт Сосниця Корюківського району Чернігівщини внаслідок поривів шквального вітру пошкоджено дах ДНЗ на площі близько 450 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

У Чернівцях вітер зніс дах кінотеатру “Чернівці”, через падіння дерев було знеструмлено частину міста. Комунальники були також змушені відключити у місті вуличне освітлення.

Крім того, у низці міст зірвало з флагштоків прапори. Найбільше постраждав прапор у Харкові, який вітром розірвало навпіл.