Прокуратурою Тернопільської області скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо громадянина, що вчинив замах на умисне вбивство, перебуваючи у стані неосудності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 19 травня 2020 року сторож, перебуваючи в приміщенні дошкільного навчального закладу, утримуючи в руці ніж, здійснив напад на завідувача садочку, завдавши їй удару в ділянку шиї. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час розслідування підозрюваному проведено судову амбулаторну психолого-психіатричну експертизу. За її висновками, у момент вчинення інкримінованих правопорушень громадянин хворів на розлади особистості та поведінки, тому він не міг давати звіт своїм діям та керувати ними.

У зв’язку із необхідністю перебування підозрюваного у медичному закладі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку, до суду скероване відповідне клопотання.

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