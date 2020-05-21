Жертвою зловмисника стала завідуюча дошкільного закладу. Жінці дивом вдалося уникнути смертельного поранення.

– 19 травня близько обідньої пори на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з дошкільних закладів Тернополя вчиняється замах на вбивство жінки, – розповіла слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.- Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що ножові поранення завідуючій закладом наніс її підлеглий – 62-річний тернополянин.

Зі слів потерпілої, чоловік віднедавна працює двірником у дошкільному закладі. До своїх обов’язків ставився сумлінно. Це підтверджують й жителі сусідніх будинків, кажуть, чоловік справді підтримував порядок на території дитсадка.

Того дня завідуюча попросила двірника скосити траву. Це чомусь розлютило чоловіка. Спочатку він відмовлявся виконувати роботу, мотивуючи тим, що й так багато працює, відтак заявив, що буде звільнятися. Керівник не стала перечити, проте це ще більше роздратувало тернополянина.

Наносити удари ножем 62-річний жінці зловмисник став на очах у двох співробітниць, котрі на той час перебували в кабінеті. Очевидці втекли, а нападник встиг кілька разів вдарити ножем потерпілу. З пораненнями обличчя жінку одразу госпіталізували.

Нападника було затримано на місці злочину в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження затриманому також буде призначена судово-психіатрична експертиза.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за частиною другою статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – закінчений замах на вбивство.