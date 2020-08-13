Лише впродовж доби працівники поліції Тернопільської області задокументували два факти шахрайства вчинені щодо жителів області. Громадяни, повіривши псевдопрацівникам банку, самі знімали готівку зі своїх електронних гаманців та переказували кошти на невідомі рахунки.

Житель Кременецького району повідомив, що до нього зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив чоловіка, що йому необхідно замінити банківську картку, але для цього треба зняти наявні кошти на покласти їх на інший активний рахунок, створений банкіром. Чоловік без роздумів зробив, що його попросили й втратив 10 000 гривень. Вже через певний проміжок часу він зрозумів, що потрапив на гачок аферистів.

Від аналогічного злочину потерпіла й жителька обласного центру. Жінку переконали в тому, що всі її заощадження в небезпеці, адже невідомі особи намагаються привласнити кошти. За вказівками пройдисвіта жінка самостійно зняла готівку та через термінал переказала на невідомі рахунки. Як наслідок, тернополянка втратила майже 100 000 гривень, повідомляють у поліції.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.