У Тернопільській області чоловік через теля побив жінку.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

31.08.2022 біля 20 год. 00 хв. він перебував в своєму господарстві. На подвіря, яке не обгороджене, забігло теля, коли жінка гнала його з пасовища і з цього приводу між ним і потерпілою виникла словесна суперечка, в ході якої жінка нібито нанесла йому удар палицею по спині і стільчиком по голові. Він умисно не наносив удари потерпілій, а тому не міг заподіяти тілесні ушкодження і просить його виправдати.

Незважаючи на невизнання чоловіком своєї вини, його винуватість повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, потерпіла в судовому засіданні пояснила, що з підозрюваним перебуває в неприязних відносинах, так як він звинувачував її чоловіка в крадіжці дошки і побив чоловіка. 31.08.2022 біля 20 год. 00 хв. вона гнала додому худобу з пасовища і на подвір`я незагородженого господарства, яке належить підозрюваному, забігло її теля і вона пішла його виганяти. Чоловік в цей час перебував на городі і побачивши теля в господарстві прибіг, почав сваритися, виражатися нецензурними словами, погрожував її вбити. Надалі наніс їй один удар кулаком правої руки в область обличчя з лівої сторони та один удар кулаком лівої руки в область обличчя з правої сторони та, відібравши в неї металевий розкладний стілець, наніс їй ним один удар в область верхньої частини голови. Вона відчула сильний біль, а від страху і стресу сталося сечовипускання. З городу прибігли мати та його брат і зупинили його дії.

Суд визнав чоловіка винним та відправив на 100 годин виправних робіт.