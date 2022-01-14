Затримали комунальника учора, 13 січня, під час одержання 25 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі поліції області задокументували отримання неправомірної вигоди директором одного з комунальних лісогосподарств райради. Крім того, він є чинним депутатом райради.

Учора, 13 січня, він одержав 25 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісопродукції та вивіз її з території лісогосподарства. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.