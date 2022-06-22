Стартувало астрономічне літо: якою буде погода у найдовші дні в році?

Стартувало астрономічне літо. За прогнозами синоптиків, найдовшими днями в році очікується мінлива погода. Загалом стовпчики термометрів зберігатимуть тенденцію до підвищення – у краї спостерігатиметься комфортне тепло.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 20 до 25 градусів тепла, невеликі пориви вітру – такі погодні умови очікуються на Тернопільщині цими днями. До кінця тижня у регіоні відчутно потеплішає.

«Розпочалося астрономічне літо. Сьогодні – найдовший день у році. І, відповідно, найкоротша ніч. Цими днями в Україні повсюди буде комфортне повітря. Температура впродовж дня становитиме +20 +26 градусів. Вітер північно-західний 5-12 метрів за секунду, можливі сильніші пориви. Опади розподіляться нерівномірно: місцями пройдуть дощі з грозами. Надалі в Україні сильна спека малоймовірна, передбачається комфортна температура повітря, за дощами будемо стежити разом. А поки що вітаємо найдовший день літа, хай він буде без жодних втрат, хорошим і красивим для усіх українців», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека повернеться наступного тижня. А поки в регіоні спостерігатиметься відносно комфортна тепла погода.