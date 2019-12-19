Стан 16-річного Богдана та 13-річного Максима, які випали з рейсового автобуса Тернопіль-Мусорівці, стабілізувався.

Про це повідомив нейрохірург обласної дитячої лікарні Роман Сагайдак.

Подія сталася 13 грудня поблизу села Тарасівка, йдеться в сюжеті Суспільного.

У хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні в Тернополі двоюрідні брати Максим Борсук та Богдан Марцинюк проходять курс лікування та реабілітації. Максим розповідає, того дня їхали до друзів у Мусорівці Збаразького району на свято Андрія:

“Їхали автобусом “Тернопіль – Збараж – Мусорівці”. Десь так годинка шоста він приїхав, ми сіли і їдем. Попросив друга, щоб він грузив інтернет, бо треба було відписати. В автобусі вобше ні одного місця не було. Було тільки одне, і то там сіла знайома моя. Ми стали коло дверей з Богданом і стояли так, майже до Тарасівки. Як казали мені друзі, він тільки заїжджав на поворот, і ми випали. Ми вобше на них не спиралися, ми були дальше від дверей. Прийшли до тями аж в лікарні”.

Щодня хлопців у лікарні навідує Максимова мама Валентина Борсук. Жінка розповідає, про те, що сталося з хлопцями, їй повідомив телефоном незнайомий чоловік:

“Запитали, чи я маю сина Максима, бо мій Максим в лікарні в приймальному відділенні Збаразької центральної лікарні. Зробили їм рентген, на знімках сказали, що нічого поганого немає. Поклали нас в травматологічне відділення. Кололи, капали і ранком був консиліум, прийшли лікарі. Оглянули дітей і сказали, що потрібно робити в Тернополі знімок голови. Максима поклали в реанімацію з травмою голови, а Богдана поклали в хірургічне відділення”.

Про те, з якими травмами хлопці поступили до обласної дитячої лікарні і який їх стан, сьогодні розповів дитячий нейрохірург Роман Сагайдак:

“Вони поступили у важкому, середній стан після такої травми. Комбінована травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Є переломи як в одного, так і в другого хлопчика. На даний час вони стабільні. Згідно протоколів проводиться курс лікування приблизно 10-14 днів”.

Автобус, з якого випали хлопці, належить Збаразькому АТП, і сьогодні він знаходиться на арештмайданчику. Про це повідомив начальник обласного управління Укртрансбезпеки Ігор Табака:

“Сказати точні причини, що призвело до такого факту, сказати неможливо, тому що ведуться слідчі дії, вже призначені ряд експертиз. Автобус поміщений на штрафний майданчик, де будуть перевіряти його технічний стан і безпосередньо стан тих дверей, який був замок. Дані двері в автобусах не блокуються, тому що вони є аварійні, і на випадок чого вони повинні вільно відкриватися як з вулиці, так і з середини. Єдине, що водій автобуса повинен слідкувати за тим, щоб люди не знаходилися біля дверей, тобто, щоб люди випадково не відкрили ці двері під час руху”.

До керівництва Збаразького автотранспортного підприємства, де працює водій автобуса, з якого випали хлопці, – ми не додзвонилися. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета , цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило тілесні ушкодження. За це передбачений штраф, виправні роботи або ув’язнення до шести місяців.

За словами начальника управління “Укртрансбезпеки” Ігоря Табаки, цього року це другий випадок, коли з автобуса випали люди. Перший стався 18 жовтня – з автобуса “Кам’янець-Подільський-Тернопіль” випала 15-річна дівчина, яка їхала з Тернополя додому у Підволочиський район. Вона загинула.



