Стало відомо, скільки вчителів та учнів на Тернопільщині перехворіли ковідом

Канікули не зупинили поширення коронавірусу серед педагогічних працівників та учнів на Тернопільщині. За десять днів цього року в області COVID-19 виявили у 60-ти вчителів та 50-ти учнів. А загалом від початку навчального року цю хворобу перенесли 2,5 тисяч школярів та 5 тисяч освітян.

Педагоги додалися до професійної групи ризику в епідемії коронавірусу, – зазначила на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Значну кількість випадків виявляють навіть під час канікулярного періоду.

«Окрім медиків, до професійної групи ризику додалися освітяни. З першого січня 2021 року на коронавірус захворіли понад 60 педагогічних працівників. З початку навчального року в області перехворіло понад 2,5 тисяч учнів і більше 5 тисяч працівників освіти».

Додамо, під час локдауну, який триває з 8 по 24 січня, відвідувати навчальні заклади здобувачам освіти заборонено. Більшість шкіл та вищих навчальних закладів області на цей період продовжили канікули.