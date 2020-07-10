Свято випускника у Тернополі відбудеться 1 серпня. Урочисту ходу та вручення атестатів в обласному центрі планують організувати за умов дотримання санітарно-епідеміологічних правил.

Як зазначив на засіданні оперативного штабу міський голова Сергій Надал, традиційне свято “Випускник-2020” у Тернополі має відбутися. Наразі визначають умови його проведення.

“Попередньо визначено, що це відбудеться 1 серпня. Будемо вирішувати, в якому форматі воно буде проводитися. Маємо рекомендації від медиків. Протягом тижня опрацюємо і вийдемо на загально зрозумілі умови”.

Також на засіданні міського оперативного штабу вирішили, що з першого вересня у Тернополі діти повинні повноцінно піти до школи. Ймовірно буде запроваджене позмінне навчання. “Доручено управлінню освіти підготувати освітні заклади до роботи з першого вересня. Можливі змінені графіки, другі зміни, але, щоб діти могли відвідувати навчальні заклади з початку вересня”, – наголосив міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України обговорюють варіанти дистанційного навчання. У разі ускладнення епідситуації рекомендуватимуть навчальним закладам практикувати онлайн-навчання.

Софія Романська