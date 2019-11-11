Восени 2019 року освітній проект «На Урок» провів безкоштовну інтернет-олімпіаду серед учнів 1-11 класів, у якій узяли участь пів мільйона дітей України.

Тернопільщина продемонструвала високу зацікавленість, адже до конкурсу долучилися майже 12 тисяч учнів області.

У Тернопільській області, найвищих результатів у конкурсі досягли учениці з іменами Вероніка та Софія, а по Україні «найрозумнішими» іменами є Дем’ян та Євангеліна.

Щосезонні діджитал-олімпіади «На Урок» (naurok.com.ua) проводяться з 16 предметів та пропонують новий підхід проведення конкурсів. За результатами осінньої олімпіади 2019, Тернопільщина виявилася «найобізнанішою» у предметі «Я досліджую світ», трохи поступаються місцями українська мова та література й математика, а найулюбленіший предмет серед тернопільських школярів – інформатика.

Українці звикли до традиційного формату олімпіад: коли найкращі учні конкурують між собою та їдуть у інший навчальний заклад або місто. Натомість «На Урок» запропонував новий підхід: узяти участь у змаганні може будь-який учень, незалежно від шкільних оцінок та місця проживання. Окрім того, завдання конкурсу перевіряють не тільки знання предмету, а ще й ерудицію та креативність. По проходженню діджитал-олімпіади кожен учасник та вчитель отримує нагороди.

Найвищі показники знань продемонстрували такі школи Тернопільщини:

1. ТСЗШ І ступеня з вивченням основ економіки, Тернопільська область, м.Тернопіль;

2. ТЗОШ № 24, Тернопільська область, м.Тернопіль;

3. Худиківська ЗОШ І – ІІ ст., Тернопільська область, Борщівський район;

4. Буцнівська ЗОШ І- ІІІ ступенів, Тернопільська область, Тернопільський район;

5. Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст., Тернопільська область, Підволочиський район.

Низька конкуренція, рівний доступ до освіти та її діджиталізація – напрямок руху, який обирає не тільки українська освіта, але й тернопільські школярі 21 століття. Дізнатися більше про діджитал-олімпіаду можна на сайті освітнього проекту «На Урок».