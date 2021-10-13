Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 12 жовтня.

Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 71 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 62 р., Кременецький район;
  • жінка 73 р., Тернопільський район;
  • чоловік 69 р., Тернопільський район;
  • чоловік 74 р., Чортківський район;
  • чоловік 56 р., Чортківський район;
  • жінка 63 р., Чортківський район;
  • жінка 54 р., Тернопільський район;
  • чоловік 80 р., м. Тернопіль.

Загалом за добу в області зареєстровано 287 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 199 осіб.