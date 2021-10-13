Список жертв коронавірусу на Тернопільщині поповнився ще дев’ятьма людьми

Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 12 жовтня.

Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

жінка 71 р., м. Тернопіль;

чоловік 62 р., Кременецький район;

жінка 73 р., Тернопільський район;

чоловік 69 р., Тернопільський район;

чоловік 74 р., Чортківський район;

чоловік 56 р., Чортківський район;

жінка 63 р., Чортківський район;

жінка 54 р., Тернопільський район;

чоловік 80 р., м. Тернопіль.

Загалом за добу в області зареєстровано 287 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 199 осіб.