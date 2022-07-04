Спортсменка з Тернопільщини виборола перше місце на змаганнях в Італії

Легкоатлетка з Тернопільщини Тетяна Когут виборола перше місце у бігу на 3000 метрів з перешкодами.

Регіональні змагання відбуваються в місті Бергамо в Італії. Про це Суспільному повідомив тренер спортсменки Володимир Дуда.

За його словами, спортсменка пробігла дистанцію за 10 хвилин 19 секунд, 54 мілісекунди.

“Результат відповідає показнику майстра спорту України та нормативу на чемпіонат світу серед юніорів, який відбудеться цього року в Колумбії”, – каже тренер.

Спортсменка є вихованкою Бережанської ДЮСШ та тренерського тандему Богдана та Володимира Дудів, студентка ЗУНУ.