Кубок України з легкої атлетики виборола спортсменка з Бережан Тетяна Когут. Дівчина не лише здобула перемогу, а й встановили новий особистий рекорд у бігу.

Змагання проходили у столиці. Там зібралися легкоатлети з різних регіонів України. Як розповів тренер Володимир Дуда, Тетяна фінішувала з особистим рекордом.

“Легкоатлетка з Тернопілля Тетяна Когут — знову чемпіонка України у бігу на 2000 метрів з перешкодами. Цього разу спортсменка встановила новий особистий рекорд — 6.35.79 сек. Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа вітає нашу ученицю Тетяну Когут з перемогою в Кубку України з легкої атлетики та новим особистим рекордом. Бажаємо ще більших перемог”.

Додамо, спортсменка є вихованкою Бережанської ДЮСШ та тренерського тандему Богдана та Володимира Дудів. Дівчина навчається у Західноукраїнському національному університеті.