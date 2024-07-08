42-річна жителька Бережанського району, що на Тернопільщині, мала намір за грошову винагороду переправити 25-річного чоловіка призовного віку за кордон.

«Молодят» виявили у пункті пропуску «Грушів» прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін. Після перетинання кордону за свої послуги «дружина» з інвалідністю мала отримати дві тисячі доларів США. Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Показово, що під час спілкування пара плуталась у відповідях. До прикладу, чоловік повідомив, що вони знайомі один рік та їдуть до друзів у Варшаву, а жінка розповіла, що вона знає нареченого все своє життя, а за кордон їдуть для лікування.

У пункт пропуску подружжя прибуло вночі, сподіваючись оминути пильність прикордонників.

До Польщі пара так і не доїхала, адже оперативні співробітники Львівського прикордонного загону викликали поліцію та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Шлюб, укладений 18 червня цього року, ймовірно, скоро розірветься.