Спіймали на гарячому: посадовця Держпродспоживслужби затримали з хабарем

На отриманні 8400 грн викрито посадовця Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури задокументовано отримання 8400 грн неправомірної вигоди начальником одного з управлінь Держпродспоживслужби в Тернопільській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, посадовець вимагав у підприємця кошти за безперешкодне проходження фітолабораторних досліджень імпортованого товару (квітів та ґрунту) й введення відповідної відмітки в базу даних «Єдине вікно», що є необхіднім для його митного оформлення.

Під час одержання 8 400 грн неправомірної вигоди правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Особі оголошено про підозру за ч.3 ст. 368 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Заходи з викриття правопорушника проводились за оперативного супроводу співробітників СБУ в Тернопільській області.