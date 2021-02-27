У дошкільному навчальному закладі №10 в Тернополі, де на ротавірусну інфекцію захворіли 11 дітей, виявлено невідповідності санітарним вимогам за мікробіологічними показниками зразків п’яти готових страв.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення головного управління Держпродспоживслужби в області.

«З 12 по 26 лютого в області зареєстровано 3 спалахи кишкових інфекцій. Зокрема, у дошкільному навчальному закладі №10 в Тернополі, де було виявлено ротавірусну інфекцію, захворіли 11 дітей. Виявлено невідповідності санітарним вимогам за мікробіологічними показниками зразків п’яти готових страв», – йдеться у повідомленні.

Щодо дитсадка у селі Джурин, де 11 дітей захворіли на кишкову інфекцію та дошкільного навчального закладу №37 у Тернополі, то тут лабораторні дослідження ще тривають.

Як повідомляло агентство, упродовж двох тижнів лютого в Тернопільській області було зафіксовано три спалахи гострих кишкових інфекцій.

У дитсадках села Джурин та №10 у Тернополі захворіли по 11 малюків, а в Тернопільському дошкільному навчальному закладі №37 станом на 26 лютого зареєстровано 22 хворих дітей, з них троє були госпіталізовані, одну дитину вже виписали додому.