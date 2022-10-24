У Тернопільській області судили жінку, бо її собака загриз сусідську качку.

Про це йдеться у постанові Зборівського райсуду, повідомляють Тернопільські події.

19 вересня 2022 року близько 16 год. 30 хв. утримувала в своєму господарстві в с.Озерна Тернопільської області собаку без привязі, внаслідок чого тварина перебувала за межами господарства і загриз качку належну сусідці, спричинивши їй матеріальну шкоду на суму 200 грн. Своїми діями підозрювана порушила ч.2 ст.154 КУпАП.

Суд вирішив обмежитись усним зауваженням.