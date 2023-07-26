“Наші герої мають повернутися в оновлені міста”, – довелося прочитати не так давно фразу, начебто промовлену місцевим високопосадовцем.

Коли повернуться наші вояки з фронту – не візьметься нині сказати ніхто, але ідея гідно зустріти їх, в тому числі й впорядкованими вулицями й тротуарами, заперечень не викликає. Задля цього, як повідомлялося, в посиленому режимі працюють комунальники та підрядні організації – у місті ведеться відновлення дорожнього покриття, ремонт прибудинкових територій, міжквартальних проїздів та тротуарів. Ось на останніх, що на них здебільшого ходимо, хотілося б зупинитися детальніше.

Припустимо, героям, про яких вів мову згаданий на початку високий очільник, захочеться завітати у популярний у “файному” місті ресторан McDonalds. Якщо дістануться вони туди автівкою – добре, а от якщо доведеться добиратися громадським транспортом – можуть виникнути проблеми. Не виключено, що тротуар на зупинці вул. Мазепи може нагадати вчорашнім воякам смугу перешкод, яку не раз доводилося долати на навчаннях – тих самих, на яких, як відомо, доводиться важко, щоб потім в бою було легше. Або ж навіть не тренувальну смугу перешкод, а реальне поле бою, оскільки ями на зупинці здатні навіяти асоціацією з воронками від розривів чогось не дуже великокаліберного. Нещодавно поблизу велися ремонтні роботи, але до зупинки руки чомусь не дійшли. А ще цікаво: відрізок тротуару поблизу “МакДональдса”- цілком пристойний, вимощений, а от вже за десяток метрів нижче, на згаданій зупинці, переходить у незугарні ями, які в дощову пору щедро наповнені брудною водою. Маршрутки і тролейбуси, які тут зупиняються, вивалюють зі своїх салонів навантажених клунками чи пакетами пасажирів, багато з яких, долаючи цю “смугу перешкод”, напівголосно згадують або чиюсь матір, або поширене в нас означення жінок не дуже важкої поведінки. Доволі дивно, але коли ділянка зупинки закінчується, тротуар до самого низу вулиці знову набуває цілком пристойного вигляду. Яким чином між двома ділянками “майже Європи” досі цілком комфортно почуває себе відтинок тротуару ніби з часів СРСР, вельми схожий на танкодром – питання, не позбавлене цікавості.

Воно, припускаю, може виникнути і у “героїв, які мають повернутися в оновлені міста”…