Дві смерті на одному з приватних товариств Теребовлянщини зареєстрували правоохоронці впродовж 2017-2018 років.

Як розповіли у поліції, третього серпня 2017 року на території підприємства, де виконувалися будівельно-монтажні роботи, через необережність загинув чоловік, 1995 року народження. Він впав у яму глибиною в три метри. Тілесні ушкодження чоловіка виявилися несумісними з життям.

За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 271 частина 2 ККУ – Порушення вимог законодавства про охорону праці. Щодо провадження була проведена комплексна експертиза в Києві. Проте третього вересня 2019 матеріали даного кримінального провадження направлені на повторну експертизу в Харківський науково-дослідний інститут судових експертних. Лише після її результатів провадження слідчі зможуть скерувати до суду.

8 червня на підприємстві у Теребовлі загинув 21-річний житель села Плебанівка. Хлопець працював різноробочим, проводив заміну даху на зерносушильній споруді приватного підприємства. Під час роботи впав з висоти на гостру частину металу, пошкодив шию та помер.

Слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та статті 172 ККУ – Грубе порушення законодавства про працю.

У ході розслідування стало відомо, що загиблий працював на підприємстві відповідно до цивільно-правового договору, а саме за власним бажанням та в зручний для нього час.

Дане кримінальне провадження скероване до Київського НДІСЕ на експертизу безпеки життєдіяльності з метою встановлення порушень вимог законодавства.