Подія для Тернополя не зовсім звична,
Сказати можна навіть, що непересічна:
Облрада швидко голоси зібрала
І голову (уже колишнього) на… всі чотири сторони послала.
Той на завершення каденції повівся гонорово:
Зібрав у кабінеті журналістів й мовив слово,
Що все робив і все робитиме і далі за законом,
Що не тримається (ну, зовсім) свого крісла-трону,
А вороги його, що названі були відкрито й поіменно,
Повинні знати нині достеменно,
Що хоч їм щось там сильно “підгорає”,
Він правоту свою довести намір має,
“А в чім конфлікт”? – цікавий обиватель запитає
Можливо, ті, у кого”підгорає”,
Цілодобово, без спочинку й безупинно
Сьогодні думають лише про неньку-Україну?
А той, котрого з кабінету хором “попросили”
Її “відкатами” своїми лиш послаблював щосили?
Щось слабо віриться у це – он почитайте відгуки в коментарях,
І образ праведників містечкових затріщить по швах,
Не викликав довіри особливої отой, “колишній”,
Але наступники навряд чи будуть значно ліпші
І схоже більше це не на “наведення порядку” в нашім краї,
А на гризню у вовчій чи собачій зграї…