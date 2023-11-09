Подія для Тернополя не зовсім звична,

Сказати можна навіть, що непересічна:

Облрада швидко голоси зібрала

І голову (уже колишнього) на… всі чотири сторони послала.

Той на завершення каденції повівся гонорово:

Зібрав у кабінеті журналістів й мовив слово,

Що все робив і все робитиме і далі за законом,

Що не тримається (ну, зовсім) свого крісла-трону,

А вороги його, що названі були відкрито й поіменно,

Повинні знати нині достеменно,

Що хоч їм щось там сильно “підгорає”,

Він правоту свою довести намір має,

“А в чім конфлікт”? – цікавий обиватель запитає

Можливо, ті, у кого”підгорає”,

Цілодобово, без спочинку й безупинно

Сьогодні думають лише про неньку-Україну?

А той, котрого з кабінету хором “попросили”

Її “відкатами” своїми лиш послаблював щосили?

Щось слабо віриться у це – он почитайте відгуки в коментарях,

І образ праведників містечкових затріщить по швах,

Не викликав довіри особливої отой, “колишній”,

Але наступники навряд чи будуть значно ліпші

І схоже більше це не на “наведення порядку” в нашім краї,

А на гризню у вовчій чи собачій зграї…