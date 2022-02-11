Головне управління статистики у Тернопільській області оприлюднило інформацію про джерела доходів та витрати домогосподарств Тернопільщини.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІІ кварталі 2021 року сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 15334 грн, у розрахунку на одну особу – 5270 грн. Найбільшу питому вагу (90,0%) в їх структурі займали грошові доходи. Негрошові доходи (натуральні надходження, субсидії та пільги безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, пільги безготівкові на оплату інших послуг та товарів) становили 7,6%, використані заощадження та доходи від продажу нерухомості, особистого і домашнього майна – 2,4%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 10649 грн, у розрахунку на одну особу – 3659 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 5653 грн, на непродовольчі товари – 2659 грн, на оплату послуг – 1563 грн, інші витрати (допомога родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) склали 926 грн.