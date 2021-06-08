Постачальники природного газу оприлюднили базові тарифи. Ціновий діапазон коливається від 8 до 14 грн. Вартість залежить від компанії. Відтак жителям краю радять вивчати ринок і обирати постачальників за вигідною ціною.

До завершення опалювального сезону діяло державне регулювання на тарифи природного газу. З травня відновився ринок газу, відтак ціни більшості компаній почали стрімко збільшуватися.

“Щодо місцевих постачальників, то ціни коливаються від 9, 90 до 9, 89 грн. Державна компанія Нафтогаз пропонує тариф 7, 96 грн, підприємство Луцькводоканал — ще менший тариф 7, 80 грн. Якщо хотіти зекономити, то потрібно обирати постачальника, у якого нижчі тарифи. Це вартість газу, але до цієї вартості ми додаємо вартість розподілу. У Тернополі це 1,06, а по області вартість розподілу 2 ,15 грн. Вартість розподілу рахується від наявності засобів, які є у підприємства. Якщо Тернопіль має меншу протяжність газових труб, то в області вона досить велика, обслуговування газового обладнання вартує дорого”, – пояснює начальниця управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк.

Державне регулювання на вартість газу діяло в Україні з лютого до кінця квітня. Далі ціну на блакитне паливо визначатиме ринок, який запрацював з серпня 2020 року.