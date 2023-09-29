Скільки будуть платити тернополяни за тепло взимку

Тарифи на тепло у Тернопільській громаді у найближчий опалювальний сезон не зміняться.

Про це повідомили у міській раді.

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію». Відповідно до даного рішення, з метою збереження тарифу на теплову енергію та постачання гарячої води для населення у найближчий опалювальний період буде застосовуватися тариф з понижуючим коефіцієнтом.

Для мешканців це означає, що ціна за опалення залишиться на рівні минулорічної, хоча вона на 36% нижча економічно обґрунтованої. Різницю в тарифах буде покрито за рахунок коштів міського бюджету.

Для потреб інших категорій споживачів, зокрема бюджетних та інших установ тощо тариф зміниться.

Зазначимо, що також заборгованість держави по відшкодуванню у різницях за тарифи перед ТМТКЕ становить понад 215 мільйонів гривень (станом на 01.07.2023 року).