Сім локацій на Тернопільщині увійшли до “Туристичних магнітів України”

Сім привабливих місць Тернопілля увійшло до переліку «Туристичних магнітів України».

Його нещодавно оновили у Державному агентстві розвитку туризму України. загалом до списку увійшло 170 визначних туристичних місць з 25 регіонів України, в тому числі Криму.

Як повідомляють у ДАРТ, найбільше «магнітів» зосереджено в семи західних регіонах. У них розташований 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Саме тут розташовано найбільше унікальних історичних та природних об’єктів. В тому числі сім – у Тернопільській області.

Найпривабливішими з точки зору туризму у нашому регіоні вважаються: місто Кременець, Бучацька ратуша, Збаразький замок, панорамний вид на місто Заліщики, Плебанівський віадук на Теребовлянщині, печера «Вертеба», Джуринський водоспад.

Дестинації, які увійшли до оновленого переліку, за словами Голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, якнайкраще презентують нашу історію, культурну та релігійну спадщину як для самих українців, так і для іноземців. В Агентстві також зауважують, що список далі буде розширюватися.