Проект «Тепле Поділля – скарб України» презентували у Львові. Його представили у формі мандрівної виставки в Центрі Щептицького.

Проект реалізували упродовж липня-жовтня 2023 року в межах 15 громад Чортківського району Тернопільської області за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Тепле Поділля – це регіон на півдні Тернопільської області з мальовничими ландшафтами каньйонів Дністра і рік Коропця, Стрипи, Джурина, Серету, Нічлави, Збруча та інших малих річок. Мандрівна виставка складається з 32 стендів, які розповідають про окремі об’єкти або групи об’єктів, а також теми, які творять унікальність і особливість Теплого Поділля: про пустельництво і культ святого Онуфрія, про пороми і судноплавство на Дністрі, про етнічні особливості чи відомих людей. Кожен стенд містить qr-код з цифровими продуктами проекту: віртуальні тури, сайт та сторінка у фесбуці. Сайт розповідає про найцікавіші місця Теплого Поділля, надає практичну інформацію для користувачів про добирання і об’єкти сервісу. Окрім того, команда проекту допомагатиме користувачам у плануванні подорожей та знайомству зі спадщиною регіону.

Створювали «Тепле Поділля – скарб України» за участі організацій та експертів: «Молодь – майбутнє України», Спілка Української Молоді в Україні, Greenways Ukraine, студії Prostir 360. Партнери проекту: Чортківська міська рада, Департамент культури та туризму Тернопільської ОВА, національний заповідник «Замки Тернопілля», національний природний парк «Дністровський каньйон», Центр Митрополита Андрея Шептицького.

У Львові виставка діятиме до 29 жовтня. Фінальна презентація проекту і відкриття виставки відбудеться 30 жовтня у Чорткові. Після цього виставка мандруватиме між громадами Теплого Поділля.

Фото зі сторінки «Тепле Поділля» у фейсбуці