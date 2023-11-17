Напередодні Нового року багато хто з нас прагне зробити щось особливе і незабутнє. У цьому контексті Єгипет, з його багатовіковою історією, обіцяє бути ідеальним місцем для святкування. Путівки в Єгипет на Новий рік – це не тільки можливість втекти від холодної погоди, а й поринути у світ загадкового Сходу з неймовірними розвагами та багатою культурною спадщиною.

Погода: зимове свято на літній лад

Однією з найпривабливіших рис Єгипту взимку є його теплий клімат. Від снігових пейзажів і морозного вітру тури в Єгипет на море перенесуть вас у справжнє літо. На морському узбережжі панує помірна температура, яка вдень рідко опускається нижче комфортної позначки +36°C. У цей час року відвідувачі можуть насолоджуватися теплим сонцем та освіжаючими бризами, що робить пляжі та екскурсії ще приємнішими.

Вартість туру

Важливим фактором, що робить подорожі до Єгипту на Новий рік такими привабливими, є їхня відносна доступність. У порівнянні з європейськими та східноазіатськими напрямками відпочинок в Єгипті може бути набагато економічнішим, особливо при врахуванні включеного у вартість харчування «все включено». В каталозі Turne.ua представлени путівки ціною від 35 тисяч гривень на двох дорослих.

Концепція “все включено” та святкові гала-вечері

Всі популярні курорти в Єгипті для відпочинку пропонують дивовижну концепцію “все включено”, яка дозволяє гостям не турбуватися про планування та оплату харчування та розваг. На додаток до цього, в період новорічних свят, багато готелів організують розкішні гала-вечері з вишуканими стравами та розважальними шоу, створюючи яскраву атмосферу свята. Це чудовий вибір як для романтичної подорожі, так і для сім’ї з дітьмі. Ви позбудетеся будь-якого клопоту, пов’язаного с походами по магазинам, придбанням продуктів та готуванням їжі. А натомість отримаєте позитивний святковий настрій, можливість гарно вбратися та насолодитись живим спілкуванням з близкими.

Розваги на будь-який смак

Пляжний відпочинок, водні види спорту, круїзи по Нілу та можливості познайомитися з багатою історією та культурою країни зроблять святкування Нового року в Єгипті незабутнім. Взимку екскурсії в Єгипті відвідувати набагато зручніше, ніж влітку. Адже погодні умови у грудні та січні ідеально підходять для довгих прогулянок ті відвідування славетних пам’яток минулого – пірамід Гізи, некрополів Луксора, стародавніх храмів Абу-Сімбела. Безпрограшний варіант – забронювати сафарі-тур по пустелі або зануритись у морські глибини на батискафі з прозорим дном.

Єгипет пропонує безліч різноманітних розваг, які підходять для широкого кола відвідувачів. Від екскурсій до стародавніх пірамід і храмів до незабутніх підводних пригод у Червоному морі кожен знайде щось на свій смак. Таким чином Єгипет є ідеальним місцем не тільки для відпустки на весняні канікули, а й для проведення свята Нового року. З комфортним кліматом, доступними цінами, концепцією “все включено” та різноманітними розвагами, він обіцяє створити незабутні спогади та подарувати яскраві емоції для всіх, хто вирішить провести свято тут.